Βάζουν κυριολεκτικά στη θέση τους με τη στάση ευθύνης στο θέμα των εμβολιασμών, οι 30χρονοι νέοι στους μεγαλύτερους. Φτάσαμε πλέον στο σημείο, που το καλό παράδειγμα της εμπιστοσύνης προς το υγειονομικό σύστημα και τους επιστήμονες, το δίνουν οι νεότεροι.

Αφού η γενιά των 30-39 μέσα σε μια ημέρα έκλεισε 200.000 ραντεβού για εμβολιασμό. Και μάλιστα με ένα σκεύασμα που δεν το προτιμούν οι μεγαλύτεροι, φοβούμενοι για τις πιθανές παρενέργειες.

Και η γενιά αυτή δείχνει ξεκάθαρα ότι είναι πιο μορφωμένη, εμπιστεύεται τους επιστήμονες, δεν πολιτικολογεί σε θέματα υγείας και δεν είναι θιασώτης των διαφόρων θεωριών συνομωσίας, που με ευκολία το κάνουν οι μεγαλύτεροι.

Αφού αυτό είναι το εισιτήριο τους για την επιστροφή στην κανονικότητα και ο μόνος δρόμος για να ζήσουν μια διαφορετική καθημερινότητα. Και με τον τρόπο αυτό δίνουν παραδείγματα και στους μεγαλύτερους.

Έτσι οι νεότεροι μάλλον θα εμβολιάζονται πιο γρήγορα από τις μεγαλύτερους. Ίσως έπρεπε αυτό να γίνει από την αρχή. Και να μην υπάρχει ένας ιδιότυπος ηλικιακός αποκλεισμός υγειονομικά.

Εξάλλου οι ασθενείς που νοσηλεύονται κατά πλειοψηφία και τώρα, συνήθως είναι ανεμβολίαστοι και μεγάλης ηλικίας. Έπρεπε να θωρακιστούν οι παραγωγικές ηλικίες, που εργάζονται και δεν μένουν στο σπίτι.

Και προφανώς είναι πιο έκθετοι στον ιό. Εμβολιάζονταν όμως κυρίως αυτοί που θα μπορούσαν να μένουν σπίτι και το κυριότερο ήταν εύκολο να νοσήσουν από τις επαφές που έχουν με τα παιδιά και τα εγγόνια τους.

Οι νέοι λοιπόν αποδεικνύουν ότι έχουν μεγαλύτερη ωριμότητα, θεωρούν δεδομένο το ότι πρέπει να εμβολιαστούν για να ξανακερδίσουν την καθημερινότητά τους και δεν επηρεάζονται εύκολα με θεωρίες συνωμοσίας. Ας τους ακολουθήσουν οι μεγαλύτεροι.

---------

Την ώρα που η πολιτεία επιβάλλει να κάνουν τα εβδομαδιαία τεστ στα φαρμακεία, οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και καλώς πράττει, υπάρχει άλλη μια παράμετρος που μάλλον δεν την έλαβαν υπόψη στο σχεδιασμό τους.

Μας την ανέφερε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ανέστης Βαφειάδης, αναλογιζόμενος ότι ναι μεν το προσωπικό της εστίασης θα κάνει τα self test και θα τηρεί τα μέτρα και τους κανόνες, για να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις.

Αλλά οι πελάτες που θα προσέρχονται και μάλιστα όταν είναι καθισμένοι στο τραπέζι και δεν θα φορούν τη μάσκα τους, αυτοί δεν θα έπρεπε να έχουν κάνει self test; Που αν κάποιος είναι θετικός χωρίς να το γνωρίζει, μπορεί να το μεταδώσει και στο προσωπικό;

Είχαμε γράψει και παλαιότερα ότι σε λίγο για να βγαίνεις έξω με παρέα, αφού σε μεγάλο βαθμό πραγματοποιηθεί το εμβολιαστικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο πιο συνηθισμένος διάλογος θα είναι για πολλούς, αν οι συνδαιτυμόνες του έχουν εμβολιστεί η όχι.

Όσο και αν ακούγεται παράλογο η θεωρείται όπως το χαρακτηρίζουν υγειονομικός ρατσισμός, πολλές παρέες και φιλικά τραπεζώματα θα βάζουν αυτό το κριτήριο.

Άμα καείς στο χυλό, φυσάς και το γιαούρτι. Τα υγειονομικά πιστοποιητικά, είτε το θέλουμε είτε όχι, θα μπουν στην καθημερινή ζωή. Όπως εξάλλου γίνεται και με επισκέπτες και τουρίστες.

--------

Στην εποχή της ενημέρωσης, έντυπα, διαδικτυακά, τηλεόρασης και ραδιοφώνου, προφανώς δεν δικαιολογείται το φαινόμενο κάποιοι πολίτες να μη γνωρίζουν, τα περιοριστικά μέτρα και τους κανόνες που θα πρέπει να ακολουθήσουν στις συναλλαγές τους, στην αγορά, στις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά ακόμα και στα φαρμακεία.

Που μάλλον τελευταία αφού έχουν αναλάβει να διεκπεραιώνουν τα self test για εκατομμύρια βέβαια πολίτες και ενώ οι φαρμακοποιοί ενημερώνουν να μην προσέρχονται στα διανυκτερεύοντα, ή εφημερεύοντα φαρμακεία, κάποιοι κάνουν τον ανήξερο.

Όπως μας ανέφερε και ο πρόεδρος του φαρμακευτικού συλλόγου, σε διανυκτερεύον συνοικιακό μάλιστα φαρμακείο, υπήρχε μια ουρά περίπου 80 ατόμων για να πάρουν το τεστ. Που προφανώς δεν εξυπηρετήθηκαν, αφού τα τεστ μοιράζονται στα 55 φαρμακεία που έχουμε στο νομό.

Βέβαια με τον τρόπο αυτό που επέλεξε η πολιτεία να διανέμεται το τεστ, ένα κάθε φορά, μάλλον φέρει ακέραια την ευθύνη των εκατοντάδων επισκεπτών καθημερινά στα φαρμακεία. Μεγιστοποιεί δηλαδή τον κίνδυνο μετάδοσης από λάθος σχεδιασμό.

Έτσι ανάγκασαν τους συλλόγους και της περιοχής μας αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο, να δώσουν συγκεκριμένες ώρες που θα γίνεται η διανομή των self test. Για να διατηρηθεί και κάποια τάξη.

Αλλά γιατί πρέπει όλοι να τρέχουν κάθε εβδομάδα για να προμηθευτούν το τεστ, ενώ θα μπορούσαν να προγραμματίσουν σε μηνιαία βάση τη διανομή εφάπαξ; Ώστε να μη δημιουργούνται φαινόμενα συνωστισμού; Και γιατί να εκθέτουν σε κίνδυνο τόσους πολίτες;

---------

Στο πρόσφατο περιφερειακό συμβούλιο όπου οι παρατάξεις Μέτιου-Τοψίδη ψήφισαν την εξαίρεση της Δράμας από τη σιδηροδρομική Εγνατία και το νέο σχεδιασμό, υπήρξε τελικά και μια νέα απώλεια συμβούλου, από την αντιπολίτευση.

Ανεξάρτητος δήλωσε πλέον ο περιφερειακός σύμβουλος Αριστείδης Μωυσιάδης και με επίσημη δήλωση του θεωρεί, ότι η απόφαση αυτή είναι ζήτημα συνείδησης και ηθικής.

Γιατί με βαθειά του λύπη διαπίστωσε, ότι οι αρχές και αξίες που πρεσβεύει η παράταξη στην οποία ανήκε, δεν κατάφεραν να περιστοιχίζουν την περιφερειακή συνείδηση και συνοχή. Κατανοητά μέχρι εδώ όλα αυτά.

Όμως ήδη κάποιοι πρώην πλέον σύντροφοι του, εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους, αν η αποχώρηση του και η ανεξαρτητοποίηση που επέλεξε, οφείλονται από τη στάση της παράταξης τους για το συγκεκριμένο θέμα.

Η ενδεχομένως το επόμενο χρονικό διάστημα, θα βρεθεί μία μορφή συνεργασίας, όπως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως, με την νυν περιφερειακή αρχή; Εξάλλου πρόσφατο παράδειγμα ήταν και η ….ανεξαρτητοποίηση του κου Ιμάμογλου.

Που πολύ γρήγορα ενώ έφυγε από την παράταξη Τοψίδη, επιβραβεύτηκε από τον νυν περιφερειάρχη Χρήστο Μέτιο, αναλαμβάνοντας …θέση ευθύνης, όπως λέγεται ωραιοποιημένα με όρους πολιτικής.

Για τη συγκεκριμένη περίπτωση όμως του κου Μωυσιάδη, επειδή ρωτήθηκε στο Ράδιο Χρόνος, τι θα γίνει σε περίπτωση που δεχτεί πρόταση από τον περιφερειάρχη για συνεργασία, πήραμε την απάντηση, ότι επιμένει αυτή τη στιγμή να είναι ανεξάρτητος.

Αλλά διπλωματικά συμπλήρωσε ότι, στην πολιτική ποτέ μη λες ποτέ. Η δήλωση αυτή προφανώς δεν αποκλείει τίποτα και αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Θα φανεί όμως τελικά εν καιρώ, τι συνέβη ακριβώς.

Αν η διαφοροποίηση υποτίθεται έγινε επειδή η παράταξη του δεν αντέδρασε για την εξαίρεση της Δράμας από τη σιδηροδρομική Εγνατία, προφανώς δεν θα ισχύει ως επιχείρημα σε μια ενδεχόμενη συνεργασία, γιατί το ίδιο ψήφισε και η παράταξη Μέτιου.

Επίσης μας υπενθύμισαν και τι έγραφε και ο ίδιος το Σεπτέμβρη του 20, για την προσχώρηση του Τζιχάν Ιμάμογλου στην παράταξη Μέτιου. Ότι λυπάται πολύ, γιατί άλλα έλεγε, άλλα έδειχνε και τελικά άλλο έπραξε.

Και του εφιστούσε την προσοχή, γιατί όπως λέει ο ποιητής, ήρθαν ντυμένοι «φίλοι», αμέτρητες φορές οι εχθροί…. Το τι θα πράξει βέβαια θα φανεί εν καιρώ. Αλλά καλό είναι να θυμούνται οι πολιτικοί και τις παλαιότερες δηλώσεις τους.